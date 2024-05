Gladbachs Ex-Abwehrchef spielt mit 40 weiter Der ewige Dante hängt noch ein Jahr dran in Nizza

Wer die Frage stellt nach Borussias Abwehrchef in der vergangenen Saison, der gibt denen, die er um eine Antwort bittet, ein Rätsel auf. Anwärter gibt es genug: Nico Elvedi hatte man zugetraut, in die Rolle über Jahre reinzuwachsen, Marvin Friedrich wurde mit Anführer-Ambitionen von Union Berlin geholt, Ko Itakura gehört in Japans Nationalteam zu den Köpfen, ist aber in Gladbach wegen Verletzungen und nationalen Verpflichtungen zu oft abwesend, um Führungsarbeit zu machen. Hinzu kommt die Sprachbarriere. Und auch Max Wöber, der eigens geholt wurde, um mit seiner Erfahrung kurzfristig ein Boss zu sein, tat sich schwer. Immerhin ist er so weit, dass er, selbst wenn er nicht spielt, das Team mit Ansagen einschwört, so geschehen vor dem 0:0 gegen Union Berlin.