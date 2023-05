Europa-Perspektive nächste Saison Gladbach-Eigengewächs Dahoud zieht es von Dortmund nach England

Mehr Ex-Dortmunder in Gladbachs Startelf als Ex-Gladbacher in Dortmunds Startelf – das war in den vergangenen Jahren eine seltene Konstellation, aber am Samstag könnte es wie schon im Hinspiel so sein. Jonas Hofmann und Julian Weigl, nun auch fest verpflichtet, begannen schon damals. Auf der anderen Seite fehlte Marco Reus verletzt, ist mittlerweile nur noch Joker, Nico Schulz hat keine Minute gespielt in dieser Saison, und Mo Dahoud hatte seinen letzten Einsatz bei der Niederlage in München Anfang April, seit drei Spielen steht er gar nicht mehr im Kader des BVB – sein ablösefreier Wechsel zum Saisonende ist seit Februar bestätigt.