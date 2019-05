Ehemaliger Borussia-Coach : Dieter Hecking wird neuer Trainer des Hamburger SV

Hamburg Die Gerüchte gab es schon seit einigen Tagen, jetzt hat der Hamburger SV es bestätigt: Der frühere Gladbach-Coach Dieter Hecking wird neuer Trainer beim Zweitligisten.

Dieter Hecking soll den Hamburger SV zurück in die Fußball-Bundesliga führen. Der Traditionsclub gab am Mittwoch die Verpflichtung des 54-Jährigen als Trainer bekannt. Der neue Hoffnungsträger werde noch am Mittwoch (14.00 Uhr) beim Zweitliga-Vierten der vergangenen Saison vorgestellt. Hecking tritt die Nachfolge von Hannes Wolf an, der nach dem verpassten Aufstieg den Club schon nach sieben Monaten verlassen musste.