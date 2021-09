Gladbachs Ex-Trainer in der Königsklasse : Frontzeck „erbte“, was Hütter verpasste

Michael Frontzeck (l) und Mark van Bommel. Foto: dpa/Swen Pförtner

Mönchengladbach Gladbachs Ex-Trainer Michael Frontzeck ist mit Samstags-Gegner Wolfsburg in der Königsklasse unterwegs. Der VfL setzte sich vergangene Saison gegen Adi Hütters Frankfurter durch.

Michael Frontzeck ist gebürtiger Mönchengladbacher, schon sein Vater Friedhelm war Borusse und er dann auch, erst als Profi, später als Co-Trainer und Chefcoach. Gladbach ist immer seine Heimat geblieben, sein Zuhause ist nur wenige Fahrminuten vom Borussia-Park entfernt. Darum ist es für den Co-Trainer des VfL Wolfsburg natürlich ein besonderes Spiel am Samstag (15.30 Uhr/Sky), wenn „seine“ Borussia in die Autostadt kommt.

Ein Mal gab es nach dem 13. Februar 2011, als er in Gladbach nach dem Absturz auf Platz 18 entlassen wurde, ein sportliches Wiedersehen mit den Borussen. Das war am 21. November 2015 mit Hannover 96, da gab es ein 1:2 im Borussia-Park für Frontzecks Team.

Foto: dpa/Federico Gambarini 13 Bilder So könnte Borussias Startelf in Wolfsburg aussehen

In Wolfsburg ist er mit nunmehr 57 Jahren sozusagen der Seniorpartner im Trainerteam. Mark van Bommel, sein 13 Jahre jüngerer Chef, hat ihn geholt – einmal wegen seiner Erfahrung und weil er als Kind der Bundesliga die deutsche Eliteklasse bestens kennt.

„Er geht diesen Schritt ganz bewusst, weil er nicht mehr in der vorderen Linie stehen will. Er möchte in einem Team arbeiten, um ein Gesamtprodukt erfolgreich zu gestalten“, erklärte Wolfsburgs Manager Jörg Schmadtke die Verpflichtung von Frontzeck. „In den Niederlanden ist es üblich, einem jungen Cheftrainer einen erfahrenen Assistenten an die Seite zu stellen“, sagte Schmadtke.

Foto: Dirk PŠffgen/Dirk Päffgen (dirk) 19 Bilder So bereiten sich die Borussen auf Wolfsburg vor

Ähnlich wie van Bommel ging Borussias jetziger Trainer Adi Hütter (51) sein erstes Bundesliga-Engagement an. Er brachte in Christian Peintinger einen Assistenten 2018 von Young Boys Bern mit nach Frankfurt und übernahm Armin Reutershahn (61), der über 1000 Spiele Erfahrung als Co-Trainer in der Bundesliga hat, als Bundesliga-erfahrenen Kollegen. Der gebürtige Duisburger gehört inzwischen fest zum Hütter-Stab und ist nun auch mit nach Gladbach gekommen.

Dass Frontzeck mit Wolfsburg erstmals in seiner Trainer-Karriere in der Champions League unterwegs ist, hat auf Umwegen auch mit Hütter zu tun. Dessen Ex-Verein Eintracht Frankfurt und die Wolfsburger waren in der vergangenen Saison die Überraschungsteams der Liga und rangelten um den Einzug in die Champions League. Frankfurt ging am Ende die Luft aus, als Borussia Dortmund zum Schlussspurt ansetzte und beide überholte, Wolfsburg wurde Vierter mit 61 Punkten, die Eintracht Fünfter mit 60 Punkten.

Das 4:3 der Frankfurter gegen Wolfsburg am 28. Spieltag schien den Weg in die Königsklasse geebnet zu haben, nach diesem „Endspiel“ gab Hütter seinen Wechsel zu Borussia zur neuen Saison bekannt. Doch dann kam das 0:4 bei seinem künftigen Klub, es war der Anfang vom Ende der Champions-League-Träume der Hessen. Das 3:4 auf Schalke am vorletzten Spieltag besiegelte dann die letztendlichen Verhältnisse: Wolfsburg, da noch mit Hütters jetzigem Nachfolger in Frankfurt, Oliver Glasner, an der Linie, hatte vier Punkte mehr und damit die Champions League vorzeitig sicher.

„Wir haben um den wichtigen Champions-League-Platz gefightet und wir haben den Kampf verloren“, sagte Hütter rückblickend. Eine direkte Verbindung zum VW-Klub hat er jenseits dieses Wettstreits nicht. „Aber Kevin Mbabu und Renato Steffen waren Spieler von mir in meiner Berner Zeit“, sagte Hütter. So ist es auch für ihn durchaus ein Spiel mit besonderem Hintergrund.