Falls Borussia es doch noch schafft : Das wären mögliche Gegner in der Europa Conference League

Mönchengladbach Borussia Mönchengladbach hat Platz sieben eingebüßt, selbst die Europa Conference League ist jetzt akut in Gefahr. Was würde Gladbach dort erwarten, wenn es doch noch hinhaut mit der Qualifikation? Wir haben uns die Liste der feststehenden Teilnehmer angesehen.

Am 8. Juli 2021 gibt es eine Premiere: Die ersten Spiele der neuen Europa Conference League stehen an. Von den 70 Mannschaften, die daran teilnehmen dürfen, werden nicht mehr viele dabei sein, falls Borussia Mönchengladbach am 2. August bei der Auslosung der Play-offs doch noch im Topf ist. Doch die, die durchkommen, wären größtenteils mögliche Gegner für die Mannschaft von Adi Hütter. Platz sieben in der Bundesliga berechtigt zur Teilnahme am neuen Wettbewerb, den belegt allerdings Union Berlin vor dem letzten Spieltag mit einem Punkt Vorsprung vor Borussia. Union empfängt am Samstag RB Leipzig, Gladbach ist bei Werder Bremen zu Gast.

Viele Lücken gibt es noch in der Teilnehmerliste, aber bis Ende des Monats Mai werden sie verschwinden und mit oft unbekannten Vereinsnamen gefüllt. Später werden auch europäische Schwergewichte dazustoßen wie vielleicht Tottenham Hotspur oder die AS Rom. Oft hängt es vom Ausgang des Pokalendspiels ab, welche Ligaplatzierungen in die Conference League führen, in zahlreichen Ländern stehen nach der Saison noch Play-off-Spiele an. Die Auslosung der ersten Qualirunde soll am 15. Juni stattfinden, also während der Europameisterschaft.