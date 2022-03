Borussias Talente-Trainer Polanski : So sollen Gladbachs Top-Talente besser gefördert werden

So sollen Gladbachs Top-Talente besser gefördert werden

Interview Mönchengladbach Bei Borussia trainiert Eugen Polanski die U17 und unterstützt die Top-Talente des Vereins. Er sagt, was Gladbach bei der Förderung junger Spieler besser machen muss und worauf er bei seiner Mannschaft Wert legt. Zudem spricht er über seine eigenen Ambitionen und die Freundschaft zu Mainz-Trainer Bo Svensson.

Polanski Enorm. Es ist ein großer Unterschied, ob man assistiert oder ob man selbst in der Verantwortung steht und Dinge final entscheiden muss.

Polanski Gar nicht so sehr, glaube ich. Bei mir hat sich kein Trainer dafür interessiert, wie die Schule läuft. Heute ist der Tagesablauf der Jungs minutiös geplant, das darf man nicht unterschätzen. Als Trainer darf man dann nicht überrascht sein, wenn mal ein Training dabei ist, in dem die Energie auf dem Platz nicht so da ist, wie man es sich vorstellt.