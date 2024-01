U23-Trainer seit 2022 Eugen Polanski und Borussia verlängern auslaufenden Vertrag

Das erste Pflichtspiel steht am 27. Januar an, der dritte Anlauf, das ausgefallene Duell mit Rot-Weiß Oberhausen nachzuholen. Am 3. Februar kommt Alemannia Aachen ins Grenzlandstadion. Nach der ersten Woche der Vorbereitung bestreitet die U23 am Samstag um 14 Uhr unter Ausschluss der Öffentlichkeit ein Testspiel in Duisburg, das mögliche Schicksalsteam aus der Dritten Liga.