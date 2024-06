Ex-Gladbacher Für Vestergaard stecken im EM-Achtelfinale gegen Deutschland mehrere Besonderheiten

Ein Einzug Dänemarks in das Achtelfinale der Europameisterschaft war gerade erst besiegelt, da schaute Jannik Vestergaard schon nach vorne. „Die Deutschen sind eine gute Mannschaft, aber sie sind auch verwundbar, wenn man sie richtig bespielt“, sagte der dänische Verteidiger und fügte hinzu: „Alles ist machbar, ich glaube, die Schweiz hat das auch gerade gezeigt.“ Vestergaard dürfte also mit einer gesunden Portion Selbstvertrauen in die Partie am Samstag (21 Uhr) in Dortmund gehen. Zudem ist das Spiel gerade für ihn etwas Besonderes – und das liegt nicht allein daran, dass er viele Jahre bereits in der Bundesliga und davon zwei Jahre auch bei Borussia Mönchengladbach spielte.