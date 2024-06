Nicht nur Wöber und Elvedi Nicolas Dyon ist Borussias dritter EM-Fahrer

Der tschechische Trainer Ivan Hasek wiederum sprach Dyon nach seiner Amtsübernahme zu Beginn des Jahres an. Die beiden kennen sich aus den Emiraten, wo sie beide mal arbeiteten, Hasek hat aber auch eine Vergangenheit in Frankreich als Spieler in Straßburg sowie als Trainer in Straßburg und Saint-Étienne. „Mit Hasek spreche ich Französisch, mit dem Rest Englisch oder Deutsch, weil viele Spieler in Deutschland oder Österreich aktiv sind“, sagt Dyon, der die Arbeitsmoral der Tschechen lobt: „Es ist eine Mannschaft ohne große Stars, aber mit einer super Mentalität. Alle sind bereit, zu arbeiten, zu rennen und alles für den anderen zu geben.“