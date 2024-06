Borussias Innenverteidiger Für Elvedi war der Schweizer EM-Auftaktsieg ein persönlicher Dämpfer

So standen am Samstagnachmittag aus Gladbacher Perspektive nur ein paar Ex-Borussen im Fokus: Während Granit Xhaka im Mittelfeld der Schweizer mit den meisten Ballkontakten war und Yann Sommer im Tor über weite Strecken kaum etwas zu tun hatte, wurde in der Schlussviertelstunde auch noch Breel Embolo nach längerer Verletzungspause eingewechselt. Der Stürmer sorgte dann auch mit seinem 3:1 in der Nachspielzeit für die Entscheidung, als trotz heruntergerutschter Oberschenkel-Bandage frei vor dem Tor die Nerven behielt. Denis Zakaria, der ebenfalls zuletzt hatte pausieren müssen, stand dagegen noch nicht zur Verfügung.