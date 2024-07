„Brutale Schwachstelle“ Gladbachs Kramer macht Deutschland-Fans Mut vor dem Spanien-Duell

„Man sagt immer, dass am Ende ja die Spieler auf dem Platz stehen. Aber Spieler, die mit ihren Vereinen alles gewonnen haben, kriegen es alleine nicht hin, ein Pressing auf dem Platz zu organisieren. Das ist Trainersache. Aber selbst der teuerste Kader, den diese Welt jemals hatte, kriegt es nicht ihn, wenn es keine Vorgabe gibt“, sagte Kramer. „Es ist so wichtig, wie man in ein Spiel geschickt wird und was man für einen Plan hat“, fügte er an und nannte die Österreicher von Trainer Ralf Rangnick als positives Gegenbeispiel.