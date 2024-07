„Bin immer mega aufgeregt“ Kramer freut sich über Gladbachs Neuzugänge und den Trainingsstart

Bevor die Fußballschuhe wieder geschnürt werden, standen am Montag und Dienstag die medizinischen Untersuchungen und Leistungstests an. „Das ist ein total schönes Gefühl, wenn einer einem sagt, dass man komplett gesund ist“, sagte Kramer, der in Philipp Sander, Kevin Stöger und Tim Kleindienst drei neue Mitspieler kennengelernt hat. „Ich bin immer mega aufgeregt, weil ich möchte, dass so eine Gruppe homogen ist. Das ist mir voll wichtig, weil ich sage, dass das am langen Ende auch zum Erfolg beiträgt. Wir hatten jetzt drei Neuzugänge und dreimal dachte ich nach wenigen Sekunden: ‚Die sind cool‘“, sagte Kramer.