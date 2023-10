Noten zum Derby Köln - Borussia: die Fohlen in der Einzelkritik

Bevor Nicolas in der zweiten Hälfte einen weiteren Ball halten musste, rückte er anderweitig in den Fokus – indem er zu spät kam und Waldschmidt mit der Faust abräumte. Beim Strafstoß von Kainz war Nicolas dann zu früh dran, als er parierte. Die zweite Ausführung saß. Am Ende noch ein drittes Mal geschlagen. Note: 4-