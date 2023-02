Noten zum Spiel Hertha BSC - Borussia: die Fohlen in der Einzelkritik

Konnte den Ball in der Startphase der zweiten Halbzeit kaum einmal behaupten, so auch nicht vor der Entstehung des 1:2. Hätte seine Torlosigkeit kurz vor dem Ende beenden können, scheiterte mit einem unpräzisen Abschluss an Christensen. Note: 5

Jetzt den Fohlenfutter-Newsletter abonnieren und jeden Morgen um 7 Uhr das Wichtigste rund um Borussia per Mail