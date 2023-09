Noten zum Spiel Borussia - Bayern: die Fohlen in der Einzelkritik

Moritz Nicolas feierte sein Bundesliga-Debüt für Borussia im neunten Jahr beim Verein. Bekam in der dritten Minute den ersten Ball zu fassen, den zweiten erst in der 39. – als er Sanés Schuss mit den Fingerspitzen an die Latte lenkte. Wagte die kurze Spieleröffnung, was in der Regel ohne Wackler gelang.