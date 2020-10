Rocco Reitz spitzelte gleich zu Beginn versehentlich Quaison den Ball in den Lauf. Danach war er wach, sicher am Ball und spielte oft direkt – so wie man ihn in der Vorbereitung erlebt hatte. Bereitete so Herrmanns Lattentreffer vor. Beim 1:2 zog er gegen Mateta zurück, um keinen Elfmerer zu riskieren. Ein gelungenes Debüt mit 18 Jahren und 124 Tagen.

Note 3