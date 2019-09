Christoph Kramer

Fehlte bei seiner Startelfpremiere in dieser Saison zu Beginn das Timing in den Zweikämpfen, weshalb er einige Fouls beging und Gelb sah. Einige Male war er in aussichtsreicher Position, verpasste aber den Moment des Abschlusses. Ansonsten tat seine Routine dem Team gut.

Note 3