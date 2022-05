Yann Sommer bekam es in den ersten 19 Minuten mit einem Pfeifkonzert hinter sich zu tun, was allerdings nicht an seiner Leistung lag. War in der Anfangsphase vor allem als Anspielstation gefragt und beim Gegentor machtlos. Parierte Silvas Kopfball in der 55. Minute und Angelinos Distanzschuss stark. Note 2+