Nico Elvedi wirkte schon am Anfang fahrig, als er Bensebaini den Ball wegnahm und zu Reyna verlängert. Brachte seinen Mitspieler später noch mal in eine brenzlige Situation und deckte beim ersten Gegentor keinen Dortmunder. Steigerte sich kurz, war beim 0:3 aber wieder schlecht postiert und am Ende nur noch desolat. Note 5