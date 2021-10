Matthias Ginter war Borussias zusätzlicher Mann in der Offensive, weil er sich immer wieder nach vorne einschaltete. Dort rief er das gesamte Repertoire (Flanke, Torschuss, Kopfball) ab und verfehlte von der rechten Strafkaumkante nur knapp das Tor. In der Defensive behielt er gerade in den direkten Duellen meist die Oberhand und punktete mit einer guten Vorwärtsverteidigung. Beim direkten Freistoß, der übers Tor ging, hatte er seine schwächste Szene. Note 2