Yann Sommer sorgte mit seinen Paraden in der Anfangsphase dafür, dass Gladbach nicht schon früher in Rückstand geriet, war bei Gvardiols Kopfball chancenlos. Verhinderte vor der Halbzeit das 0:3. Hatte bei seinem fatalen Fehlpass viel Glück, hielt in der 74. aber wieder stark gegen Nkunku. Note 3