Tobias Sippel lenkte Stefan Ilsankers wuchtigen Kopfball mit den Fingerspitzen überragend an die Latte. Das war in der 24. Minute, erst in der 72. Minute musste Sippel wieder einen Frankfurter Schuss abwehren. Mit einer Glanztat in der Schlussphase gegen Amin Younes hielt er die Null fest, in der 90. Rettete der Außenpfosten. Note 2+