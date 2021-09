Yann Sommer kam erst in der Schlussphase mehrmals mit den Händen an den Ball. Schulz‘ scharfe Flanke wehrte er zwar schulbuchmäßig zur Seite ab, doch von dort setzte Hazard den Ball knapp mit dem Kopf übers Tor. In Augsburg war der einzige Schuss aufs Tor drin gewesen, jetzt zählte die Statistik offiziell gar keinen Schuss aufs Gladbacher Tor. Note 3