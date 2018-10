Lars Stindl

Zum zweiten Mal in Folge in der Startelf als zentraler Stürmer, an den ersten beiden Toren mitbeteiligt. Auch wieder mit guter Laufleistung, rannte gemeinsam mit Hofmann Niakhate so an, dass der den Ball ins Aus schoss. Nach 66 Minuten zur Schonung ausgewechselt.

Note 2