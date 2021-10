Yann Sommer hatte in der ersten Hälfte nicht viel zu tun, pflückte vor der Pause aber einen Bayern-Eckball sicher herunter. Nach Wiederanpfiff parierte er den Aufsetzer von Goretzka stark, hielt auch Müllers Versuch in der Schlussphase, lenkte Tolissos Kopfball an die Latte und hielt bis zum Ende die Null fest. Note 1-