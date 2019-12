Denis Zakaria

War in erster Linie mit Defensivaufgaben beschäftigt, die er nicht immer positiv lösen konnte. Nach vorne schaltete er sich nur selten ein, war dann auch etwas mutlos. Seine Grätsche in der 81. Minute gegen den einschussbereiten Kimmich rettete das 1:1. Sah am Ende seine fünfte Gelbe Karte.

Note 4+