Stefan Lainer sah schon nach 69 Sekunden die Gelbe Karte. Auch im Anschluss stand er neben sich, eine Vielzahl an langen Bällen in die Spitze landeten im Nichts. Kurz vor der Pause rettete er in letzter Sekunde vor Zimmer. In der zweiten Halbzeit besserte sich seine Leistung lange nicht, dann bereitete er das 1:1 vor. Note 4