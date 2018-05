Raffael So wie Stindl ohne Raffael oft Schwierigkeiten zu haben schien in dieser Saison, erging es Raffael beim HSV ohne Stindl. Die Balance zwischen temporärem Achter und Mittelstürmer fand er fast nie in diesem Spiel. Immerhin: Sechs in Folge hat der 33-Jährige am Saisonende durchspielen können. Note 5