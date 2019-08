Gewinnspiel für Borussia-Karten : Tickets für Gladbach gegen Leipzig

Mönchengladbach Borussia Mönchengladbach ist stark in die neue Saison gestartet. Für das zweite Heimspiel der Saison gegen Leipzig verlost die Rheinische Post in Zusammenarbeit mit MagentaSport Tickets.

Ein Punkt gegen Schalke, drei Punkte in Mainz - die Borussia ist mehr als ordentlich in die neue Bundesliga-Saison gestartet. Nun wartet mit dem kommenden Gast aus Leipzig ein Spitzenteam auf die Elf von Trainer Marco Rose. Die Rheinische Post verlost in Zusammenarbeit mit MagentaSport 2x2 Eintrittskarten für das Spitzenspiel am Freitagabend (20.30 Uhr).