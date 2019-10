Gewinnspiel für Borussia-Karten : Tickets für Gladbach gegen Frankfurt

Der Frankfurter Makoto Hasebe kommt gegen Gladbachs Lars Stindl nicht an den Ball.

Mönchengladbach Borussia Mönchengladbach will gegen Eintracht Frankfurt die Tabellenführung verteidigen – die Rheinische Post verlost in Zusammenarbeit mit MagentaSport noch Tickets für die Partie.

Borussia Mönchengladbach will in der Bundesliga die Spitzenposition festigen und auch nach diesem Wochenende auf dem ersten Rang bleiben. Am Sonntag (18 Uhr) muss die Elf von Trainer Marco Rose dafür Eintracht Frankfurt schlagen.