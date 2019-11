Gewinnspiel für Borussia-Karten : Tickets für Gladbach gegen Freiburg

Mönchengladbach Borussia Mönchengladbach will gegen den SC Freiburg die Tabellenführung verteidigen – die Rheinische Post verlost in Zusammenarbeit mit MagentaSport noch Tickets für die Partie.

Borussia Mönchengladbach empfängt am 13. Spieltag den SC Freiburg (Sonntag, 15.30 Uhr). Nach der Niederlage bei Union Berlin will das Team von Trainer Marco Rose zurück in die Erfolgsspur finden.