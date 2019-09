Gewinnspiel für Borussia-Karten : Tickets für Gladbach gegen Augsburg

Foto: AFP/SASCHA SCHUERMANN Oscar Wendt traf im vergangenen Heimspiel gegen den FC Augsburg.

Mönchengladbach Borussia Mönchengladbach will gegen den FC Augsburg den vierten Ligasieg in Folge feiern – die Rheinische Post verlost in Zusammenarbeit mit MagentaSport noch Tickets für die Partie.

Borussia Mönchengladbach will den starken Lauf in der Bundesliga fortsetzen. Am Sonntag (13.30 Uhr) muss die Elf von Trainer Marco Rose dafür den FC Augsburg schlagen. Die Rheinische Post verlost in Zusammenarbeit mit MagentaSport 2x2 Eintrittskarten.

Und so geht es – mitmachen und gewinnen. Wer unter 01379 88 67 19 (50 Cent/Anruf aus dem dt. Festnetz, Mobilfunk abweichend) anruft, kann gewinnen. Oder SMS mit dem Kennwort „rp9", Leerzeichen, Ihrem Namen und Adresse an 1111 (ohne Vorwahl, 50 Cent/SMS).

Teilnahme erst ab 18 möglich; ausgeschlossen sind Mitarbeiter des Verlags oder verbundener Unternehmen. Das Los entscheidet und die Gewinner werden kurzfristig benachrichtigt. Eine Barauszahlung des Gewinns kann nicht erfolgen. Im Übrigen finden Sie unsere Teilnahme- und Datenschutzbedingungen auch unter rp-online.de/teilnahmebedingungen. Teilnahmeschluss ist Mittwoch, 1. Oktober 2019, 24 Uhr.

(gic)