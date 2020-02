Gewinnspiel für Borussia-Karten : Tickets fürs Derby

Borussia Mönchengladbachs Marcus Thuram feiert im Hinspiel traditionell mit Fahne. Foto: Rheinische Post/Dirk Päffgen

Mönchengladbach Borussia Mönchengladbach gegen den 1. FC Köln — die Fohlenelf will im Derby den zweiten Sieg der Saison. Die Rheinische Post verlost in Zusammenarbeit mit MagentaSport Tickets für die Partie am Sonntag.

Borussia Mönchengladbach empfängt am 21. Spieltag den 1. FC Köln (Sonntag, 15.30 Uhr). Nach dem 2:2 im Topspiel bei RB Leipzig wollen die Borussen nachlegen und den zweiten Sieg des Jahres feiern.

Sie können persönlich dabei sein. Die Rheinische Post verlost in Zusammenarbeit mit MagentaSport 2x2 Eintrittskarten.

Und so geht es — mitmachen und gewinnen. Wer unter 01379 88 67 19 (50 Cent/Anruf aus dem dt. Festnetz, Mobilfunk abweichend) anruft, kann gewinnen. Oder SMS mit dem Kennwort „rp9", Leerzeichen, Ihrem Namen und Adresse an 1111 (ohne Vorwahl, 50 Cent/SMS).

Teilnahme erst ab 18 möglich; ausgeschlossen sind Mitarbeiter des Verlags oder verbundener Unternehmen. Das Los entscheidet und die Gewinner werden kurzfristig benachrichtigt. Eine Barauszahlung des Gewinns kann nicht erfolgen. Im Übrigen finden Sie unsere Teilnahme- und Datenschutzbedingungen auch unter rp-online.de/teilnahmebedingungen. Teilnahmeschluss ist Donnerstag, 6. Februar 2020, 24 Uhr.

(RP)