LIVE Mittwoch ab 20.30 Uhr Gelingt Borussia in Frankfurt ein positiver Jahresabschluss?

Mönchengladbach · Borussia Mönchengladbach ist im letzten Spiel vor der Winterpause bei Eintracht Frankfurt gefordert. In der vergangenen Saison holte Gladbach in Frankfurt ein Unentschieden. Wie die Partie dieses Mal verläuft, erfahren Sie mit Anpfiff in unserem Liveticker.

19.12.2023 , 11:05 Uhr

