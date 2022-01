Andreas Christensen

Der junge Däne kam 2015 nur als Leihgabe des FC Chelsea und konnte nach zwei Jahren nicht fest verpflichtet werden, doch in seinen beiden Spielzeiten überzeugte Christensen die Fans mit seiner ruhigen und verlässlichen Abwehrarbeit. So wurde er danach in beinahe jeder Transferperiode zu einem der Sehnsuchtsspieler der Borussenfreunde.