Polizei sucht Zeugen nach Schlägerei Verletzter Gladbach-Fan nicht mehr in akuter Lebensgefahr

Der Zustand des Opfers habe sich inzwischen ein wenig stabilisiert, wie die Staatsanwaltschaft auf Nachfrage am Montagmorgen mitteilte, der Mann schwebe nicht mehr in akuter Lebensgefahr aufgrund der erlittenen Hirnblutung. Wie es zu dem Vorfall kam, steht nun im Mittelpunkt der Ermittlungen. Laut Polizei waren gegen 17.45 Uhr, also kurz nach dem Abpfiff des Spiels, das Dortmund mit 4:2 gewann, zwei rivalisierende Fangruppen ganz in der Nähe des Stadions aufeinandergetroffen.