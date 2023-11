Polizei richtet Mordkommission ein Verletzter Gladbach-Fan nicht mehr in akuter Lebensgefahr

Ein Fan von Borussia Mönchengladbach ist bei einer Auseinandersetzung nach dem Bundesligaspiel bei Borussia Dortmund am Samstag lebensgefährlich verletzt worden. Ein 21-Jähriger aus Südlohn, den die Polizei dem Fanlager des BVB zurechnet, soll dem 21-Jährigen aus Waltrop einen Faustschlag versetzt haben. Der Tatverdächtige sitzt in Untersuchungshaft, wie die Staatsanwaltschaft Dortmund unserer Redaktion mitteilte. Er soll bereits polizeilich in Erscheinung getreten sein.