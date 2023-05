LIVE Live ab 18.30 Uhr Gladbach zu Gast in Dortmund - Stolperstein im Titelkampf?

Mönchengladbach · Borussia Mönchengladbach ist zu Gast in Dortmund, wo der BVB am Abend nachziehen muss im Titelkampf mit dem FC Bayern. Für Daniel Farkes Gladbacher geht es nur scheinbar um nichts mehr - denn es gilt auch, wieder am Rivalen aus Köln vorbeizuziehen.

13.05.2023, 09:02 Uhr

Falls Ihnen der Live-Ticker nicht angezeigt wird, klicken Sie bitte hier. Schon unseren Fohlenfutter-Newsletter abonniert? Jeden Morgen um 7 Uhr versorgen wir Sie mit einem Nachrichtenüberblick rund um Borussia Mönchengladbach - kostenlos und an 365 Tagen im Jahr. Hier geht es zur Anmeldung. Und falls Sie den Fohlenfutter-Podcast noch nicht kennen, sei Ihnen dieser auch ans Herz gelegt: In der Regel montags erscheint eine neue Folge. Hören Sie mal rein!

(togr, hgo, jaso, kk)