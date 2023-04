In Frankfurt durchgestartet Was Gladbach bei einem Transfer des Ex-Borussen Sow zusteht

Mönchengladbach · Zwei Jahre lang spielte Djibril Sow für Borussia, seine Zeit am Niederrhein endete sportlich dramatisch. Mittlerweile ist er Leistungsträger bei Eintracht Frankfurt und steht vor dem nächsten Karriereschritt. Was den Schweizer ausmacht und was Borussia bei einem Transfer finanziell zusteht.

14.04.2023, 11:03 Uhr

Djibril Sow (l.) im Gladbach-Trikot während des DFB-Pokal-Halbfinals im Borussia-Park 2017. Foto: Krebs, Andreas (kan)

Die Erinnerungen an den 25. April 2017 dürften Djibril Sow rückblickend noch immer schmerzen. Alles war angerichtet für den Finaleinzug, die Borussen und Eintracht Frankfurt hatten sich nach 120 Minuten 1:1 getrennt, das Elfmeterschießen entschied darüber, wer ins DFB-Pokalfinale einzieht.