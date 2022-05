Borussias Nationalspieler : Welchen Einfluss die WM auf die Personalie Jonas Hofmann haben kann

Mönchengladbach Borussias Nationalspieler Jonas Hofmann ist in Marbella beim DFB-Team. Dort bewirbt er sich um einen Platz im WM-Kader. Möglich, dass sich das Turnier auf seine Vertragssituation in Gladbach auswirkt.

Jonas Hofmann hat spektakulär geurlaubt: Mit seiner Lebensgefährtin Laura Winter war Borussias bester Torschütze der vergangenen Saison in Südafrika auf Safari im Kruger Nationalpark. Inzwischen ist das Paar, das zuletzt noch in der TV-Sendung „Wer weiß denn sowas“ zu sehen war, an die spanische Sonnenküste gereist, ins Trainingslager der deutschen Nationalmannschaft im mondänen Marbella.

In Andalusien wird sich das DFB-Team auf die Europa-League-Spiele im Juni vorbereiten, es ist der ultimative WM-Test. Für Hofmann, 29, geht es darum, seinen Platz im Team von Hansi Flick in Katar fix zu machen. Er hat gute Karten, ist er doch enorm flexibel einsetzbar und zudem einer, der Spielkultur und modernen Pressingfußball bestens verbindet.

Für Hofmann steht dann auch ein ganz besonderes Länderspiel an: Am 14. Juni kommt der amtierende Europameister Italien in den Borussia-Park nach Mönchengladbach, es wird, so er zum Einsatz kommt, ein echtes Heimspiel werden für Hofmann. Vier Borussen haben dieses spezielle Gefühl bisher erlebt.

Marcell Jansen und Oliver Neuville waren 2006 dabei, als es im Gladbacher Stadion im letzten WM-Text gegen Kolumbien ging (3:0). Acht Jahre später war es Christoph Kramer, der als Borusse in seinem Heimstadion beim 2:2 gegen Kamerun im Vorfeld der WM in Brasilien zum Einsatz kam. Matthias Ginter ist der bislang einzige Borusse, der im eigenen Stadion auch für Deutschland traf: Beim 4:0 gegen Weißrussland 2019 erzielte der Verteidiger ein tolles Hacken-Tor. Marc-André ter Stegen ist neben Marcell Jansen der zweite gebürtige Mönchengladbacher, der ein Länderspiel daheim machte, doch war er 2016, als er beim 2:0 gegen Finnland im Tor stand, schon beim FC Barcelona angestellt.

Hofmanns Saison, in der er so viele Tore schoss wie nie, deutet darauf hin, dass er nach Ginter der zweite Gladbacher Torschütze für Deutschland im Borussia-Park werden könnte. Neun seiner zwölf Tore erzielte er im eigenen Stadion, dreimal schaffte er sogar einen Doppelpack.

Die Frage ist aber auch: Wird es zugleich sein Abschiedsspiel aus dem Borussia-Park? Das wäre der Fall, wenn Hofmann der Abenteuerlust, von der er unter anderem im Interview mit unserer Redaktion sprach, nachgibt, und im Sommer den Verein wechselt. Vom Tisch ist das Thema noch nicht. Aktuell gibt es allerdings wenig Gerüchte um Hofmann.

Dass die Länderspiele in und gegen Italien (4. und 14. Juni), gegen England (7. Juni) und in Ungarn (11. Juni) für Hofmann in seiner aktuellen Situation aber auch eine Art Laufsteg sind, ist logisch. Für seinen Gladbacher Teamkamerad Florian Neuhaus fällt das weg, er wurde, wie auch der scheidende Matthias Ginter, von Flick nicht nominiert. Neuhaus hat indes einen Vertrag bis 2024 und dürfte daher in diesem Sommer kein Wechselkandidat sein – immer abgesehen von einem Mega-Angebot. Borussias Plan ist aber einer mit Neuhaus, für den Borussia nach der schwierigen vergangenen Saison aber ein guter Ort wäre, wieder zu erstarken, zumal wenn Entwicklungstrainer Lucien Favre kommt.

Zum Plan von Virkus gehört auch Hofmann, er soll eine zentrale Figur der neuen Borussia werden. Er sieht Hofmann als den „typischen Gladbach-Spieler“. „Er kann anlaufen, ist schnell, verfügt über Spielintelligenz. Und mittlerweile macht er auch Tore. Aber nicht nur er hat so Borussia geholfen, Borussia hat auch ihm etwas gegeben. Hier hat Jonas immer seine Chance bekommen, auch als es noch nicht so gut lief. Heute ist er Nationalspieler und könnte das Gesicht unserer neuen Mannschaft sein“, sagte Virkus im April. Würde der Manager den Vertrag mit dem Nationalspieler vorzeitig verlängern, wäre das ein starkes Signal, es hätte was von der Verlängerung Patrik Schicks in Leverkusen. Doch letztlich liegt es bei Hofmann.