Dietmar Danner (22 Jahre und 280 Tage)



Am 5. September 1973 wurde Borussias Mittelfeldrenner erstmals in der Nationalmannschaft eingesetzt. Beim 1:0-Sieg gegen die Sowjetunion in Moskau durfte Danner dann auch gleich an der Seite von Franz Beckenbauer und Co. durchspielen.