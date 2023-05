Abstimmung am Mittwoch in Frankfurt Deutliches „Nein“ der Gladbach-Fans zum Einstieg eines DFL-Investors

Mönchengladbach · Am Mittwoch stimmen die DFL-Mitglieder ab, ob Anteile an den TV-Einnahmen für 20 Jahre veräußert werden sollen. Die aktive Borussia-Fanszene hat ihre Ablehnung deutlich gemacht, vor allem am Sonntag in Leverkusen. Was ihre Sorgen sind und wie der Verein sich verhält.

23.05.2023, 19:56 Uhr

Mit dieser Choreografie protestierten die Gladbach-Fans am Sonntag in Leverkusen gegen einen Investoreneinstieg bei der DFL. Foto: Dirk Päffgen/Dirk Paeffgen (dirk)

Von Jannik Sorgatz Chefreporter Borussia

Am Samstag fällt am letzten Bundesliga-Spieltag die spannendste Meisterschaftsentscheidung seit mehr als zehn Jahren, im Tabellenkeller kämpfen vier Mannschaften noch gegen den Abstieg. Brisant wird es drei Tage vorher auch in einem Hotel am Frankfurter Flughafen: Die Deutsche Fußball-Liga (DFL) hat für Mittwoch eine außerordentliche Mitgliederversammlung angesetzt, auf der „eine der größten, wenn nicht die größte Entscheidung seit der Gründung der Bundesliga“ getroffen werden soll, wie Oke Göttlich, der Präsident des FC St. Pauli, der „Sportschau“ sagte.