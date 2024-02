DFL-Investor Borussia fordert Neuabstimmung, ändert aber ihre Haltung nicht

Borussia will sich nun nach der Abstimmung im Dezember, die eine hauchdünne Zwei-Drittel-Mehrheit ergab, für eine Neuabstimmung einsetzen. Das sei das Ergebnis „nach intensiven Gesprächen mit unserer aktiven Fanszene, mit dem FPMG Supporters Club und mit Vertretern der Ultras“, sagte Finanzchef Stephan Schippers am Freitag in einem Klub-Interview. Die Abstimmung solle dann im Gegensatz zu der geheimen Abstimmung am Ende des vergangenen Jahres „offen, transparent und für jedermann nachvollziehbar“ sein.