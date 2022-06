Banner-Aktion im Borussia-Park : Polizei und DFB erklären Maßnahme beim Länderspiel gegen Gladbacher Ultras

Mönchengladbach Anhänger der Mönchengladbacher Ultraszene machten beim Länderspiel zwischen Deutschland und Italien im Borussia-Park mit einem Banner auf sich aufmerksam. Daraufhin wurden sie von der Polizei kontrolliert. Wie diese ihre Maßnahme begründet und was der DFB zu den Vorfällen sagt.

Kurz nachdem Deutschlands Angreifer Timo Werner am Mittwochabend 16 Sekunden nach dem Anpfiff das erste Mal im italienischen Strafraum aufgetaucht war, ließ Antonio Rüdiger den Klärungsversuch der Italiener auf Höhe der Mittellinie ins Aus trudeln. Dort hatten sich, auf der Osttribüne des Gladbacher Borussia-Parks, Ultras der Mönchengladbacher Fanszene versammelt, um unmittelbar hinter der Bande ein Banner auszurollen.

„15.000 Tote für große Kulissen - Fifa und Co. ohne Gewissen“, stand dort in Großbuchstaben geschrieben. Eingefangen wurde das Banner, das den Zusatz „Boycott Qatar“ enthielt, auch prompt von der Kamera. ZDF-Kommentator Oliver Schmidt las den Zuschauern, die die Partie am Fernseher verfolgten, das Transparent vor. „Eine deutliche, eine wahre Botschaft und gut, dass sie hier ihren Platz hat“, sagte Schmidt.