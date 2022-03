Urteil nach Becherwurf : DFB wertet Spiel in Bochum mit 2:0 für Gladbach

DFB wertet Spiel in Bochum mit 2:0 für Gladbach

Frankfurt/Main Die abgebrochene Bundesliga-Partie zwischen dem VfL Bochum und Borussia Mönchengladbach ist nach dem Becherwurf-Eklat mit 2:0 für Gladbach gewertet worden. Dies gab der DFB am Donnerstag bekannt. Wie das Sportgericht das Urteil begründete.

Seit Donnerstagnachmitag hat Borussia Mönchengladbach offiziell 33 Punkte und den VfL Bochum damit in der Bundesliga-Tabelle überholt. Denn der Deutsche Fußball-Bund (DFB) hat sechs Tage nach dem Duell beider Klubs seine Entscheidung bekanntgegeben, die Partie mit 2:0 für Borussia zu werten. Das Spiel musste am vergangenen Freitag nach 69 Minuten abgebrochen werden, nachdem Linienrichter Christian Gittelmann durch einen Becherwurf am Kopf getroffen worden war.