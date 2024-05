Im EM-Trainingslager dabei Gladbachs Reitz darf bei Nagelsmann und dem DFB-Team vorspielen

Für Reitz wird die Zeit in Blankenhain im Weimarer Land der erste Kontakt mit der A-Nationalmannschaft sein. „Ich freue mich darauf, alle persönlich kennenzulernen und mir in diesen Tagen vieles von den aktuell besten deutschen Spielern abschauen zu können“, sagt Reitz. Ende nächster Woche, wenn die Nationalmannschaft das Basecamp in Herzogenaurach bezieht, steht für den Borussen dann endgültig der Urlaub an.