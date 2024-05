Heimspiel in Gladbach möglich Rocco Reitz bleibt vor der EM länger als geplant beim DFB-Team

Doch statt am Freitag abzureisen, geht es für Reitz und Gruda in die Verlängerung. Wie der DFB am Mittwoch mitgeteilt hat, werden die beiden U21-Nationalspieler bis nach dem Testspiel am 7. Juni bei der Nationalmannschaft weilen. Reitz erhielt die Nachricht ausgerechnet an seinem 22. Geburtstag.