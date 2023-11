DFB-Pokal-Auslosung am Sonntag Worauf Borussia hofft, welche Lose sehr schwer wären – und was es noch nie gab

Manager Virkus befand jedoch, dass das Losglück den Borussen nur selten hold gewesen sei in den vergangenen Jahren. Nun kann man diskutieren, was Losglück ist und wie man mit den Losen umgegangen ist als Borussia, doch ist das grundsätzlich eine Botschaft an Denise Schindler. Die Radsportlerin ist die Losfee des Sonntags. Was auch möglich ist: Borussia kann parallel zugleich den nächsten Kontrahenten in der Liga und ihren nächsten Pokalgegner studieren: den VfL Wolfsburg.