Drittligist gegen dreimaligen Sieger Was Sie über das DFB-Pokal-Viertelfinale Saarbrücken gegen Gladbach wissen müssen

Die Bilanz zwischen beiden Teams Im vergangenen Juli bestritt Borussia auf dem Weg ins Trainingslager am Tegernsee ein Testspiel in Saarbrücken. Tomas Cvancara traf bei seinem Debüt nach wenigen Minuten zum 1:0, Nathan Ngoumou erhöhte auf 2:0, kurz vor Schluss gelang dem Drittligisten nur noch der Anschlusstreffer. Im DFB-Pokal trafen beide Teams noch nie aufeinander, das letzte Pflichtspiel gab es am 17. Dezember 2000 in der 2. Bundesliga, Gladbach gewann 4:0 durch Tore von Arie van Lent, Markus Osthoff, Markus Hausweiler und Lawrence Aidoo. Borussias Bilanz in zehn Duellen – achtmal erste, zweimal zweite Liga – ist klar positiv: sieben Siege, zwei Unentschieden, eine Niederlage, 27:9 Tore.