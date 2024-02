Rasen unter Wasser Pokal-Viertelfinale Saarbrücken gegen Gladbach abgesagt

Der Pressesprecher der Saarbrücker hatte am späten Nachmittag gegenüber unserer Redaktion noch Zuversicht verbreitet: So lange wie möglich habe eine Plane den Rasen abgedeckt. Doch die Gastgeber waren zu optimistisch. Auch Gladbachs Trainer Gerardo Seoane führte bei „Sky“ die Verletzungsgefahr an: „Die Spieler konnten nicht richtig beschleunigen und abbremsen. Es ist eine vernünftige Entscheidung, auch wenn es einem wehtut für die Zuschauer.“ Und selbst wenn angepfiffen worden wäre, wäre nicht garantiert gewesen, dass das Spiel dann auch beendet werden kann. „Wenn ich selbst entscheiden könnte, würde ich das Spiel natürlich nicht anpfeifen“, hatte Borussias Sportdirektor Nils Schmadtke im „ZDF“ gesagt. So kam es schließlich.